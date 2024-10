Geen gokbedrijf meer: Anderlecht heeft nieuwe shirtsponsor beet

Anderlecht heeft zijn nieuwe 'Front of Shirt sponsor' beet. Op donderdag speelt de club voor het eerst met Sunweb vooraan op de truitjes.

Dit seizoen heeft RSC Anderlecht zijn eerste wedstrijden gespeeld met Napoleon Games als shirtsponsor. Een merk dat te zien is op de uitrusting van spelers ouder dan 21 jaar.

Vanaf 1 januari 2025 mogen Belgische clubs helemaal geen reclame meer maken voor een gokbedrijf. Een behoorlijk verlies dat de clubs hebben moeten compenseren door een nieuwe sponsor te vinden. Anderlecht heeft er ondertussen al een oplossing voor gevonden.

Sunweb wordt de nieuwe hoofdpartner van RSC Anderlecht

Vanaf 1 januari 2025 in de competitie, en vanaf deze donderdag in de Europa League voor de verplaatsing naar Real Sociedad, zullen de Brusselaars rondlopen met 'Sunweb' op de borst. "Tot januari zal Sunweb de shirts sieren bij alle Europese uitwedstrijden. Vanaf 1 januari 2025 zal Sunweb op de borst prijken bij alle wedstrijden van de eerste ploeg in de Jupiler Pro League, Croky Cup en in de Europese competities", klinkt het op de clubwebsite.

Kenneth Bornauw, CEO Non-Sports van Anderlecht liet zich uit over de nieuwe sponsor. "Ik ben verheugd over deze nieuwe samenwerking met Sunweb. Als een van Europa's toonaangevende reismerken, belichaamt Sunweb perfect de opwinding en passie die voetbal vertegenwoordigt."

"Onze beide merken kunnen elkaar versterken in het creëren van onvergetelijke momenten. De expertise van Sunweb als digitale leider in hun sector, met hun uniek contentplatform en robuust online bedrijfsmodel, sluit naadloos aan bij de digitale groei van onze club. We kijken ernaar uit om samen te werken en van elkaar te leren."