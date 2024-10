Tegenstander is vol lof over Union: "Ze zijn een van de beste teams in België"

Op de tweede speeldag van de Europa League staat Union morgenavond tegenover de Noorse ploeg Bodø /Glimt in het Koning Boudewijnstadion.

Bodø/Glimt-coach Kjetil Knutsen is vol lof over Union. “Ze zijn een van de beste teams in België. Hun seizoen is misschien niet geweldig gestart, maar ze zullen er staan, daar ben ik zeker van", aldus Knutsen in Het Nieuwsblad.

Ondanks interesse van RSC Anderlecht, blijft de focus van coach Kjetil Knutsen volledig op zijn team. Hij wil dat zowel de spelers als hijzelf elke dag hard werken om hun doelen te bereiken.

Knutsen is al sinds 2017 aan de slag bij Bodø/Glimt en heeft nog een lopend contract tot medio 2025.Bovendien wil Knutsen zelf ook helemaal niet weg.

Bodø/Glimt heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een Europese stuntploeg. In 2021 zorgden ze voor opschudding door AS Roma met 6-1 te verslaan in de groepsfase van de Conference League.

Benieuwd wat Union morgen zal doen tegen de Noren. Aftrap is om 21 uur in Het Koning Boudewijnstadion.