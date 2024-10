Philip Zinckernagel begreep niet waarom hij aan de kant werd geschoven bij Club Brugge: "Geen uitleg voor gekregen"

Onder Ronny Deila was Philip Zinckernagel een vaste basisspeler, maar verloor zijn plaats toen Nicky Hayen trainer werd bij Club Brugge. De Deen werd uiteindelijk uitgeleend aan Bodo/Glimt en staat op het punt om Union te confronteren, donderdag.

Na een goed eerste seizoen in België in de kleuren van Standard, volgde Philip Zinckernagel Ronny Deila naar Club Brugge. Uiteindelijk verloor hij zijn plaats na het ontslag van de coach en zijn blessure.

Een uitleg heeft hij daar niet voor gekregen. "Eerlijk gezegd niet. Als speler vang je de signalen natuurlijk wel op. Ik moest wedstrijdritme opdoen na mijn blessure, maar zat niet meer in de selectie. Terwijl ik daar naar mijn mening wél de kwaliteiten voor had", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik loop al lang genoeg mee in het wereldje om te weten dat sommige beslissingen niet per se over kwaliteit gaan. Met nog één jaar contract en een optiejaar was het beter voor mij om te gaan."

Deze zomer werd hij uitgeleend aan Bodo/Glimt tot eind december, wat het einde van het seizoen in Noorwegen markeert. "Ik vind nog altijd dat ik nu mijn waarde zou hebben voor Club. En dat ik de beste Zinckernagel nog niet had laten zien."

"Club wilde me eerst liever niet verhuren, maar stemde later in de window toch in met een korte uitleenbeurt aan Bodø. Hier kan ik het plezier terugvinden: Europees spelen, 100 procent fit worden en proberen kampioen te worden. We zien wel wat er in januari gebeurt. In het voetbal kan het snel gaan...", besluit hij.