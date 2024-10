Jorne Spileers doet boekje open waarom hij bij Club NXT speelt

Deze zomer werd Jorne Spileers nog aan een miljoenentransfer gelinkt. Nu speelt hij zijn wedstrijden bij Club NXT.

Eind augustus werd Jorne Spileers nog gelinkt aan een mogelijk vertrek naar Tottenham. Dat zou Club Brugge de nodige miljoenen opleveren voor de centrale verdediger.

We zijn een goede maand later en Spileers komt op dit moment niet in aanmerking voor het elftal van trainer Nicky Hayen. Al enkele weken speelt hij mee bij de beloften.

En dat doet hij duidelijk niet met de nodige tegenzin. “Ik heb dat eigenlijk zelf voorgesteld om bij Club NXT aan de slag te gaan”, vertelt Jorne Spileers aan Het Nieuwsblad.

“Ik zat niet in de selectie van de A-ploeg, maar vond het belangrijk dat ik minuten kon blijven maken. Ik ben dan in gesprek gegaan met de coach en hij vond het ook een goed idee.”

Spileers heeft geen idee hoe lang hij dit zal blijven doen. “Dat weet ik niet en is nu ook niet belangrijk. Het hangt er ook van hoe ik mij voel. We bekijken het van week tot week. Ik beleef er momenteel wel plezier aan.”

Hij maakt er voorlopig het beste van. “Dit lijkt me de beste optie die ik nu heb, ook al wil ik niet onder stoelen of banken stoppen dat dit niet gemakkelijk is en mentaal niet zo evident. Zeker niet na vorig seizoen, toen het voor mij een heel mooie campagne is geworden.”