Johan Boskamp laat zich uit over het werk dat David Hubert levert bij Anderlecht

Anderlecht speelt nu al enkele wedstrijden onder leiding van David Hubert. Vooral in de Europa League maakte hij al indruk met twee overwinningen. Ondertussen blijft Anderlecht zoeken naar een vervanger voor Brian Riemer.

Na de 0-2 nederlaag tegen KRC Genk werd Brian Riemer ontslagen bij Anderlecht. Vier wedstrijden later heeft paars-wit nog steeds geen vervanger gevonden voor hem.

David Hubert nam het roer over bij de Brusselaars, al werd van in het begin duidelijk gemaakt dat het maar voor even zou zijn. In de competitie speelde hij twee keer gelijk, tegen Charleroi en Dender.

In de Europa League won hij met Anderelcht al wel van Ferencvaros en deze week nog van Real Sociedad. Hij levert dus zeker geen slechts werk, dat ziet ook Johan Boskamp.

"Als hij zondag ook wint van Standard, dan begint het er toch goed uit te zien voor hem. Ik heb genoten van hun eerste helft tegen Real Sociedad. En dat was héél lang geleden", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik zag spelplezier en de meeste ballen gingen vooruit. Dat was een glimp van de manier waarop Anderlecht altijd hoort te voetballen. Benieuwd of ze het ook kunnen tegen Standard, die zich na het verlies tegen Westerlo wellicht weer met hun kont op hun eigen zestien gaan neerzetten", besluit Boskamp.