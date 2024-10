Sterkhouder KV Mechelen voetbalt zich in geschiedenisboeken: "Dat is moeilijk te voorspellen"

Rob Schoofs, aanvoerder van KV Mechelen, speelt tegen OH Leuven zijn 246ste wedstrijd voor de club en komt daarmee op gelijke hoogte met clubicoon Kenny Van Hoevelen.

Dit brengt hem naar een gedeelde derde plaats in de ranglijst van meeste wedstrijden voor de club. Hoewel het geen specifiek doel was voor hem, beseft hij nu dat hij steeds dieper de Mechelse geschiedenis in duikt.

De vraag of hij ooit spelers als Preud’homme of Sanders zal inhalen, blijft voor Schoofs een open kwestie. “Michel heeft honderd matchen meer? Het kan zijn dat ik hier nog een aantal jaren ben, maar dat is moeilijk te voorspellen in het voetbal", zegt hij in GvA. "Misschien sluit ik hier zelfs mijn carrière af."

Ondanks eerdere interesse van clubs, waaronder een aanbieding van Union in 2023, is er deze zomer geen concreet bod binnengekomen. Schoofs blijft nuchter over zijn toekomst: “Dat ik zou meekunnen in de Spaanse competitie was een mooi compliment van José, maar ik ben ondertussen 30 jaar geworden. Ik droomde daar ooit van, maar je moet ook realistisch zijn.”

Schoofs is een van de weinige overblijvers van het successeizoen 2018-2019, waarin KV Mechelen naar de eerste klasse promoveerde en de beker won. Samen met Nikola Storm en Jules Van Cleemput vormt hij de kern van het team. Over de sterke band met zijn ploeggenoten zegt hij: “We zijn hier thuis en lachen goed met elkaar. De sfeer in de ploeg is al een aantal jaren leuk.”

De stabiliteit binnen de ploeg is volgens Schoofs een belangrijk kenmerk van KV Mechelen. “Het geraamte van de ploeg staat er al jaren. Nieuwe jongens kunnen er makkelijk bijkomen", zegt hij.