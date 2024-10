Thorsten Fink spreekt klare taal over selectie van Matte Smets voor Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vrijdag werd de selectie van de Rode Duivels bekendgemaakt. Daarin was er ook plaats voor Matte Smets van STVV.

De transfer van Matte Smets heeft hem nog geen windeieren gelegd. Hij werd door bondscoach Domenico Tedesco opgenomen in de selectie voor de wedstrijden tegen Italië en Frankrijk in de Nations League.

De selectie van Smets was een groot gespreksonderwerp op de wekelijkse persbabbel van trainer Thorsten Fink van KRC Genk. “We zijn heel trots op Matte”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. “Hij heeft het ook verdiend.”

De Duitser noemde de selectie van Smets helemaal geen verrassing. “Toen de bondscoach Matte vorige maand uitnodigde op training, wist ik voldoende. Daar zal hij genoeg gezien hebben.”

“Vooral in de opbouw bezorgt Matte een coach extra troeven. Het is bovendien een bescheiden en hardwerkende jongen, die erin slaagt om een heel constant niveau vast te houden. Matte is klaar om volgende stappen te zetten.”

Volgens Fink mogen de Limburgers heel erg blij zijn dat ze erin slaagden om hem afgelopen zomer weg te halen bij STVV.