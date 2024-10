Transfer op komst? Nog steeds geen contractverlenging voor Zeno Van Den Bosch

Zeno Van Den Bosch ligt nog tot 2026 onder contract bij Royal Antwerp FC. Voorlopig is er nog geen verlenging ondertekend.

Zeno Van Den Bosch speelde zich het voorbije seizoen in de kijker, maar dat leverde hem voorlopig nog geen contractverlenging op. “Neen, maar het jaar is nog lang”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Met zijn toekomst is hij op dit moment nog niet bezig en daar heeft hij naar eigen zeggen een goede reden voor. “Ik ben op de Bosuil en ik ben hier graag.”

Afgelopen zomer was er de nodige interesse uit het buitenland. Zeker uit Portugal werd het plots heel erg concreet. Toch ging Van Den Bosch niet op dat aanbod in.

“Weet je: het is niet omdat ik niet vertrok, dat ik hier niet graag ben of absoluut weg wil. Integendeel. Ik heb mijn vrienden hier, mijn ouders. Het is zeker geen straf om bij Antwerp te blijven. Dus…”

Of hij klaar is om de stap naar het buitenland te zetten, daar is hij nog niet helemaal aan uit. “Ik had iets van: 'Als ik vertrek, zie ik wel hoe het loopt'. Je kan op voorhand wel denken dat je klaar bent. Maar dan kom je bij die nieuwe club en speel je niet. Vertrekken is áltijd een gok.”