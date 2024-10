🎥 Voormalige Rode Duivel blijft scoren: ideale vervanger voor Lukaku?

Christian Benteke was opnieuw beslissend voor zijn club DC United.

DC United speelde op het veld van New England Revolution. De voormalige Rode Duivel was andermaal belangrijk in de 1-2 overwinning van zijn team.

De bezoekers startten furieus en stonden na acht minuten al met 0-2 voor. Pedro Santos opende de score na vier minuten, gevolgd door Benteke, die dankzij een defensieve fout zijn 23ste doelpunt van het seizoen scoorde en zo de topschutterslijst aanvoert.

In een andere wedstrijd verloor Dante Vanzeir met zijn New York Red Bulls bij Atlanta United met 2-1. New York Red Bulls eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Dylan Nealis.

Competitieleider Inter Miami speelde zonder sterspelers Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Suarez tegen Toronto. De ploeg won uiteindelijk wel met 0-1 op het veld van Toronto na een laat doelpunt van Leonardo Campana.

In de stand van de Eastern Conference staat Inter Miami stevig op de eerste plaats. New York Red Bulls en DC United vechten nog voor de laatste play-offplaatsen met een zevende en achtste positie.