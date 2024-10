Aad de Mos heeft een zeer duidelijke mening over wie Anderlecht moet kiezen als coach: "Ik heb een goed gevoel bij die jongen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Is de Clasico de laatste wedstrijd van David Hubert als hoofdcoach van Anderlecht? Er gaan al veel stemmen op om de 36-jarige ad interim minstens tot het einde van het seizoen te houden. Aad de Mos is er daar één van.

De analist en voormalig voetbaltrainer ziet dat Hubert goed werk verricht. Hij keek met aandacht naar de match tegen Real Sociedad en alhoewel de Spanjaarden met een B-elftal aantraden, zag hij dat Hubert de juiste keuzes maakte.

Voor De Mos is het dan ook een evidentie dat Hubert mag aanblijven. "Soms ligt de oplossing vlakbij. Daar is Nicky Hayen bij Club een voorbeeld van. En ik bij Ajax indertijd, ik had ook geen ervaring. Je moet toch een keer beginnen als je de kwaliteiten hebt?"

De Mos zag Jesper Fredberg intussen ook zoeken naar een grote naam. Maar Mark van Bommel bedankte al voor het aanbod. "Indien technisch directeur Jesper Fredberg kiest voor een naam als Van Bommel blijft hij zelf buiten schot als het misloopt, terwijl hij wel de schuld zou krijgen als het niet goed gaat met Hubert."

"Zo werkt dat. Ik lees wat de spelers zeggen en ik heb een goed gevoel bij die jongen. Ik zou het zeer terecht vinden, Hubert de nieuwe trainer van Anderlecht. Je hebt het in je vingers of niet."

De Mos heeft ook nog een raad voor Hubert in verband met de opstelling. "Ik zou niet te veel meer aan het middenveld rommelen en als spits eerder kiezen voor Vazquez. En dan eventueel wisselen. Dolberg is géén 9,5 zoals wel eens wordt gezegd, maar een 9. En dan is het net niet."