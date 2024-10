Anderlecht heeft beslissing genomen: langgezochte concurrent Dreyer liep gewoon rond op Neerpede

Anderlecht zocht tijdens de zomermercato lange tijd naar een nieuwe winger. Eigenlijk wilden ze er zelfs twee, maar enkel Samuel Edozie kwam op huurbasis. Die maakt indruk, maar daarmee had Anders Dreyer nog steeds geen echte concurrent. Die is er nu wel.

Tristan Degreef keert niet meer terug naar de Futures zolang David Hubert het voor het zeggen heeft. De 19-jarige aanvallende middenvelder maakt op training grote indruk en kan op meerdere posities worden uitgespeeld.

Nu Francis Amuzu weer geblesseerd is, moet Degreef een grotere rol op zich gaan nemen. Zijn invalbeurt tegen Dender was al hoopgevend en bij zijn basisplaats tegen Real Sociedad zette hij weer een sterke prestatie neer.

Degreef is nochtans heel belangrijk voor de Futures, die laatste staan, maar is die eigenlijk al ontgroeid. Onder Brian Riemer kreeg hij echter heel weinig kansen terwijl hij er wel klaar voor was.

Met de mindere vorm van Anders Dreyer heeft Hubert nu meer opties. Hij kan Edozie naar rechts verhuizen en Degreef op links zetten, of omgekeerd.

In ieder geval is het jeugdproduct meer betrokken bij de aanval en denkt hij vooruit, zoals hem op Neerpede steeds geleerd is. Anders Dreyer kijkt maar best uit of hij is zijn basisplaats kwijt.