Kompany blijft optimistisch ondanks nieuwe domper: "Er waren ook veel goede dingen"

Na de nederlaag tegen Aston Villa en het gelijkspel tegen Leverkusen kon Vincent Kompany ook vandaag niet winnen. Toch is de voormalige Rode Duivel optimistisch.

Bayern München leek de wedstrijd onder controle te hebben en stond comfortabel voor met 3-2. Echter, in de slotminuten volgde een koude douche voor de bezoekers.

Marmoush scoorde in de laatste minuut de gelijkmaker. Dit resultaat betekende dat Bayern München de kans miste om alleen aan de leiding te komen in de Bundesliga, terwijl concurrent RB Leipzig eerder had gewonnen na een doelpunt van Lois Openda.

"We worden allemaal beoordeeld op resultaten, maar het is mijn taak om te kijken naar de prestaties tegen de betere ploegen van Duitsland. Als we zo blijven spelen, zullen we veel overwinningen boeken”, zei Kompany tegenover Het Laatste Nieuws.

Kompany blijft optimistisch en gelooft dat het team stap voor stap moet blijven verbeteren. "Het resultaat was slecht vandaag, maar er waren ook veel goede dingen," besloot hij.

Na een teleurstellende nederlaag in de Champions League eerder deze week was het voor Kompany cruciaal om de situatie recht te zetten. Echter, na de eerdere nederlaag tegen Aston Villa en het gelijkspel tegen Bayer Leverkusen blijft de druk toenemen.