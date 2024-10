Bundesliga: Rode Duivel beslist wedstrijd terwijl Vincent Kompany teleurstellend achterblijft

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Bundesliga heeft RB Leipzig een belangrijke overwinning geboekt dankzij een doelpunt van Lois Openda.

Lois Openda heeft zich de laatste tijd bewezen als een cruciale speler voor Leipzig. Vandaag zorgde hij ervoor dat zijn team met de drie punten naar huis kon gaan. Leipzig won met 0-1 op het veld van Heidenheim.

Ondanks de sterke prestatie van Openda, zijn er ook andere teams in de Bundesliga die in de race zijn voor de titel. Bayern München onder leiding van coach Vincent Kompany wilde vandaag laten zien dat ze nog steeds de dominante kracht zijn in de competitie.

Bayern was op weg naar de winst, maar het werd een zuur gelijkspel op het veld van Eintracht Frankfurt. In de 95ste minuut scoorde Omar Marmoush de gelijkmaker, waardoor de eindstand 3-3 werd. Dit betekent dat Bayern voor de tweede week op rij punten heeft laten liggen en nu samen met RB Leipzig aan de leiding gaat

Fofana

In Frankrijk heeft Olympique Lyon een solide 2-0 overwinning behaald op Nantes. Rode Duivel Malick Fofana speelde 74 minuten.

La Liga

In Spanje heeft Barcelona indruk gemaakt met een overtuigende overwinning tegen Alavés. Robert Lewandowski scoorde een hattrick in de eerste helft, waardoor de Blaugrana met een 3-0 voorsprong de rust ingingen en tevens eindigde.