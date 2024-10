"Skov Olsen is zoals Noa Lang" - Analist ziet waarom Nicky Hayen de perfecte coach is voor de Deen

Club Brugge ontvangt Union met een hele hoop vertrouwen na de zege tegen Sturm Graz van deze week. Een wedstrijd waarin Andreas Skov Olsen bij de rust gewisseld werd, want hij leek er weer niet veel zin in te hebben.

Aad de Mos kent het type. "Het is een jongen die altijd gevaarlijk is en altijd kan ontploffen en die zich het liefst wil laten zien in grote wedstrijden, zoals tegen Dortmund", zegt hij in De Zondag. "Alleen had Club Brugge toen de pech dat ze op vijf ongelukkige minuten gepakt werden."

"Tegen Sturm Graz, voor Skov Olsen blijkbaar weer minder interessant, kwam na een mindere start Club weer boven en bleek dat er toch veel kwaliteit in die ploeg zit, ook zonder Skov Olsen."

De Mos weet dat spelers met geniale mogelijkheden soms een andere benadering nodig hebben. "Hij blijft een aparte vogel, net zoals Noa Lang dat is, voetballers die in de wedstrijd hun eigen plan trekken. Dat is soms goed, ik hield wel van zo’n probleemjongetjes, maar soms ook niet. Daarom hebben ze een aparte behandeling nodig. Want je moet er zuinig op zijn, je hebt er niet veel van."

Nicky Hayen doet het echter goed. Zoals hem eens naar Denemarken te laten vertrekken om zich medisch te laten verzorgen. "Zo'n jongens hebben dat nodig. Daar kan Hayen wel weg mee, hij weet ook dat Skov Olsen het verschil kan maken."

"Als Nicky er zelf geen tijd voor heeft, moet hij daar een assistent op zetten. Iemand met wie hij een goede klik heeft. Wat Hayen betreft: dat was toch ook de juiste keuze van Club? Ik zie vooral ook het grote voordeel van hun jonge leeftijd: ze staan dicht bij de beleving van de voetballers van vandaag. Want dat is toch een aparte generatie. Die hebben geen spiegel en zijn zeer gevoelig voor wat anderen van hen vinden. Dan ben je beter af met een coach die niet veel ouder is."