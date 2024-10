🎥 Poging tot overval bij ploegmaat van Romelu Lukaku: "Dit is nog maar het topje van de ijsberg"

Juan Jesus ploegmaat van Romelu Lukaku bij Napoli, is woensdagnacht het slachtoffer geworden van een poging tot tot overval.

Volgens Het Laatste Nieuws probeerden dieven zijn auto te stelen, die ze al een maand lang via trackers volgden. De Braziliaan deelde op Instagram beelden van de ravage die in zijn 4x4-wagen was aangericht.

In zijn Instagram-post sprak Jesus zijn schok uit over de gebeurtenissen. "Wat er vanavond gebeurde, is slechts het topje van de ijsberg." De beelden tonen onder andere de achterbank van zijn voertuig, die helemaal door elkaar zijn gehaald nadat er een ruit was ingeslagen.

“Het idee dat iemand iets persoonlijks van mij heeft geprobeerd te stelen, vind ik walgelijk”, zei Jesus. “Nooit zal ik me nog veilig voelen in deze mooie stad.”

David Neres

Dit komt op een moment dat Napoli-spelers steeds vaker met overvallen worden geconfronteerd. Eerder kreeg zijn ploegmaat David Neres ook met een gewelddadige overval te maken.

Neres werd aangevallen door twee dieven op een motor, die de ruit van zijn auto insloegen en een revolver tegen zijn hoofd drukten. Ze eisten de waardevolle Rolex-horloge van de Braziliaan, die naar schatting 100.000 euro waard is.

