Jesper Fredberg vertelt waarom Anderlecht toch nog voor David Hubert koos

Anderlecht heeft voor David Hubert gekozen als nieuwe hoofdcoach van de club. CEO Sport Jesper Fredberg legt uit waarom.

Donderdag was een speciale dag bij Anderlecht. Ryan Mason leek op weg naar de club om er T1 te worden, maar uiteindelijk koos paars-wit voor David Hubert.

Het nieuws werd donderdagvoormiddag nog bekendgemaakt, nadat ze bij Anderlecht niet allemaal overtuigd waren van Mason. Jesper Fredberg legt uit waarom er toch voor Hubert werd gekozen.

"De afgelopen weken hebben we positieve signalen gezien en een nieuwe dynamiek binnen het eerste team kunnen vaststellen. Daarom willen we David de kans geven om zijn werk voort te zetten", begint hij op de clubwebsite.

"David is een jonge coach die zijn kans heeft gegrepen. Het past ook in onze filosofie om dat te omarmen en te werken met talentvolle, moderne coaches. Hij heeft ons volste vertrouwen en we kijken uit naar een seizoen waar nog veel te rapen valt, zowel in de competitie, de beker als in de Europa League", besluit Fredberg.

Hubert reageerde zelf ook al kort. "Ik ben heel erg fier met dit blijk van vertrouwen van de club en vooral heel erg tevreden dat we kunnen verdergaan op de positieve dynamiek van de laatste weken. Ik ben maar op één ding gefocust: ik wil progressie zien van dag tot dag, week tot week, maand tot maand. Dat is altijd mijn insteek geweest en het geloof is aanwezig dat we samen tot mooie dingen in staat zijn."