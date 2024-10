Pro League dropt definitieve top 20: welke legendes verdienen een plek in de Hall of Fame?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League bestaat dit jaar 50 jaar en viert dit jubileum met een gloednieuwe Hall of Fame, waar de grootste voetbaliconen sinds 1974 zullen worden geëerd.

Tien legendes die het Belgisch voetbal hebben gekleurd, worden officieel ingehuldigd op 4 november in het kunstcentrum Bozar te Brussel. Het bijzondere aan deze Hall of Fame is dat supporters kunnen stemmen welke speler deze eer krijgt.

Uit een lijst van 57 kandidaten is inmiddels een voorlopige top 20 geselecteerd. Slechts tien spelers zullen hun plek in deze prestigieuze Hall of Fame veroveren. Het publiek kan nog tot en met woensdag 16 oktober stemmen.

De top 20 is voorlopig, wat betekent dat er nog tot het allerlaatste moment gestemd kan worden. Stemmen kan nog via de website van de Pro League.

De twintig genomineerde

Anderlecht:

Vincent Kompany, Luc Nilis, Rob Rensenbrink, Enzo Scifo, Pär Zetterberg

Club Brugge:

Jan Ceulemans, Raoul Lambert, Timmy Simons, Franky Van der Elst, Gert Verheyen, Ruud Vormer

KRC Genk:

Thomas Buffel, Wesley Sonck, Branko Strupar

KV Mechelen:

Lei Clijsters, Michel Preud’homme

Standard Luik:

Eric Gerets

RWDM:

Johan Boskamp

Beerschot:

Juan Lozano

SK Beveren:

Jean-Marie Pfaff

Wildcards

Toch zijn er enkele opvallende namen die de voorlopige selectie niet hebben gehaald. Ondanks hun immense verdiensten op het veld zijn spelers zoals Marc Degryse, Philippe Albert, Erwin Vandenbergh, Mbark Boussoufa, Simon Tahamata, Dieumerci Mbokani, Ludo Coeck en Wilfried Van Moer niet terug te vinden in de top 20. Deze spelers werden toegevoegd als wildcards, maar hebben tot nu toe onvoldoende stemmen vergaard om een plaats in de top 20 te bemachtigen.