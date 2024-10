'Hubert geef groen licht voor nieuw plan van RSC Anderlecht'

David Hubert is sinds gisteren nog altijd T1 van RSC Anderlecht. Hij kreeg de voorkeur op andere kandidaten.

Drie weken geleden werd Brian Riemer ontslagen na de eerste nederlaag van RSC Anderlecht dit seizoen tegen KRC Genk. Paarswit toverde David Hubert, de trainer van de U18, als wit konijn uit de hoed om voorlopig over te nemen tot er een nieuwe trainer aangesteld zou worden.

Hij kreeg een opdracht tot vorige week, het duel met Standard. Hubert deed het goed en uiteindelijk koos Wouter Vandenhaute om Hubert aan boord te houden als T1 voor de rest van het seizoen.

Hubert had zijn kans gegrepen en een jonge gast die er vol voor gaat, dat is precies de filosofie waarvoor Anderlecht staat, klonk het. Bovendien had hij ook het publiek achter zich.

Hubert beschikt wel nog niet over het noodzakelijke Pro License-diploma, daar kan hij pas in de maand maart mee starten. Al is dat geen issue, Jan Michaelsen en Roel Clement blijven aan boord en beschikken over de nodige diploma’s.

Volgens de Waalse krant L’Avenir heeft Anderlecht zelfs het plan op tafel gelegd om nog een extra assistent met de nodige ervaring aan boord te halen. David Hubert zou met dat plan van RSC Anderlecht ingestemd hebben.