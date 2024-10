Anderlecht-fans keren zich massaal tegen MA03: "We zijn het wangedrag beu, ze denken dat ze alles mogen"

De harde maatregelen die Anderlecht nam tegen de ultra's kunnen op veel begrip rekenen bij de meeste supporters van de club. Een prominente stem binnen de aanhang bevestigde in een interview met HLN dat de woede tegen deze groep breed gedragen wordt.

Zowel bij de fans als binnen de harde kern van Anderlecht. Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen de ‘harde kern’ en de ‘ultra’s’. “De ultra’s zijn overgewaaid uit Italië. Zij denken dat ze alles mogen en de regels bepalen, of er gewoon lak aan hebben", klinkt het bij HLN.

Daar zitten vooral jonge gasten in. De harde kern van Anderlecht bestaat uit diehardfans, met veel veertigers en vijftigers, en er zitten ook hooligans van vroeger tussen. Maar zij zouden de eigen club nooit saboteren."

Die supporters zijn dan ook tevreden met de manier waarop het publiek en de harde kern reageerden op de ultra’s. “De actie om die ultra’s uit te fluiten was de max. Eindelijk hebben het publiek en de harde kern zich tegen die snotapen gekeerd,” aldus de Anderlecht-fan.

Hij prijst de creativiteit van de ultra’s als het aankomt op het maken van indrukwekkende tifo’s, maar geeft aan dat ze hun energie beter daar kunnen insteken dan in vandalisme en wangedrag. “Pakweg 95 procent van het stadion is dat wangedrag beu.”

De gevolgen van het gedrag van de ultra’s lijken ook op grotere schaal te spelen, vooral met betrekking tot de UEFA. De supporter is gefrustreerd over de sancties: “Door hen zal de UEFA ons nu straffen. We zullen de Europese duels niet mogen bijwonen. Velen hebben die trips al geboekt. Dat frustreert.”

De strafmaatregelen van Anderlecht richting de ultra’s, in het bijzonder de Mauves Army, kunnen volgens hem op steun rekenen. “Ik begrijp dat de club de Mauves Army als groep straft. Dan voelen ze het echt.”

Volgens de Anderlecht-supporter willen echte fans zich niet geassocieerd zien met het geweld en de chaos die tijdens de wedstrijd tegen Sociedad ontstond. “Geen enkele echte Anderlecht-fan wil zich geassocieerd zien met wat in Sociedad gebeurd is. Die ‘bivakmutsen’ moeten er op staande voet uit, zo simpel is het", besloot hij.