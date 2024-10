Geen minuut gespeeld: Speler van Club Brugge kan "training absoluut niet missen" en blijft afwezig op rechtbank

Kamal Sowah moest vrijdag voor de politierechtbank verschijnen. Hij was echter niet van de partij en daar gaf zijn advocaat de nodige uitleg voor.

Kamal Sowah werd op de E40 in Aalter geflitst aan een snelheid van 172 kilometer per uur. De voetballer kon ook geen identiteitskaart voorleggen. Hij mocht dat komen uitleggen op de politierechtbank. Maar dat gebeurde niet, Sowah was niet van de partij.

Zijn advocaat kwam de honneurs waarnemen. “Cliënt kon hier niet aanwezig zijn doordat hij training had en die kon hij absoluut niet missen”, citeert Het Nieuwsblad de advocaat.

Vreemd, want Sowah zit op een zijspoor bij Club Brugge. Hij werd in 2021 aangetrokken voor 9 miljoen euro, maar werd ondertussen al uitgeleend aan AZ Alkmaar en Standard. Deze zomer mocht hij vertrekken, maar dat lukte niet.

Sowah liep eerder al een veroordeling op. Toch oordeelde de politierechter opvallend mild voor de Ghanees. Hij werd veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden, waarvan twee met uitstel.

Sowah moet ook alle examens opnieuw afleggen wil hij ooit nog met de wagen rijden. Hij kreeg ook een boete van 840 euro. Tegen deze beslissing is wel nog beroep mogelijk.