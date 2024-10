Brits voetbalicoon vernietigend voor Anderlecht-target... Kan Jesper Fredberg deze winter weer een kans wagen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Roy Keane heeft scherpe kritiek geuit op de keuze van Manchester United-trainer Erik ten Hag om terug te vallen op Harry Maguire en Christian Eriksen. Volgens de oud-middenvelder en clublegende zijn deze spelers "onderdeel van het probleem" bij de Engelse topclub.

"Als je blijft terugvallen op Maguire en Eriksen, heb je een probleem", zei Keane in de podcast Stick to Football. Deze woorden brengen niet alleen het vraagteken achter Eriksen bij United in beeld, maar kunnen ook nieuwe kansen creëren voor andere clubs, zoals Anderlecht.

Anderlecht toonde afgelopen zomer al interesse in Christian Eriksen, maar de Deense middenvelder koos ervoor om bij Manchester United te blijven en te vechten voor zijn plaats. Nu Eriksen, net als Maguire, weer in de basis staat, uit Keane zijn bezorgdheid over de toekomst van de club.

"Manchester United heeft de afgelopen jaren veranderingen doorgemaakt", zegt Keane. "Ze hebben Fred en Scott McTominay van de hand gedaan, maar nu zijn Maguire en Eriksen terug in de basis."

Met de aanhoudende kritiek en het feit dat Eriksen mogelijk niet meer in de plannen van Manchester United past, zou Anderlecht opnieuw een poging kunnen wagen. De Brusselse club heeft al eerder interesse getoond in de ervaren Deen, en een vertrek bij Manchester United tijdens de wintermercato zou mogelijkheden bieden voor een transfer.

Keane benadrukt dat zijn kritiek niet persoonlijk bedoeld is tegen Eriksen, maar meer gericht is op de bredere problemen binnen Manchester United. "Ik zeg niet dat zij op zichzelf het probleem zijn, natuurlijk niet, maar als je denkt dat Maguire het antwoord is... Dan heb je een groter probleem."