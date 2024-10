Ex-Standard speler Noah Ohio verwarmt alle harten met prachtige actie naast het veld

Na vorig seizoen uitgeleend te zijn aan Hull, is Noah Ohio definitief verkocht door Standard. Vorig seizoen werd de Nederlandse aanvaller weinig gebruikt door Ivan Leko en werd hij verkocht aan Utrecht voor een miljoen euro.

In de Eredivisie moet Ohio vaak genoegen nemen met de rol van supersub, maar hij heeft toch al drie doelpunten gescoord. Dit heeft hem zijn plek in het Nederlandse U21-team opgeleverd.

Samen met enkele teamgenoten van de selectie bezocht hij het Princess Máxima Centrum, een Nederlandse kliniek die kinderen behandelt die lijden aan verschillende vormen van kanker. Toen hij een jongen ontmoette die getroffen was door de ziekte, vroeg Ohio wie zijn favoriete speler was.

De jongen antwoordde Jude Bellingham. Dat komt goed uit: hij is namelijk een van de beste vrienden van de voormalige Standard-aanvaller. De twee mannen kenden elkaar goed van de Engelse jeugdteams voordat Ohio koos voor Nederland.

Vervolgens belde de Utrecht-speler Bellingham op en liet hij de jongen praten met zijn idool van Real Madrid. Een troostend gebaar te midden van deze moeilijke periode.

A very special moment in the @prinsesmaximac ??@noahohio9 & @BellinghamJude ?#NothingLikeOranje pic.twitter.com/zQZ0CCnjXN