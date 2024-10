Anderlecht heeft nog andere zorgen dan de A-ploeg... Rampzalig indien er niet snel beterschap volgt

De RSCA Futures, de U23-ploeg van Anderlecht, bengelt nog steeds laatste in de Challenger Pro League. En daar beginnen ze zich toch bijzonder nerveus over te maken. Voor het Neerpede-project blijft het cruciaal dat de talenten zich kunnen meten met volwassenen om de overstap te vergemakkelijken.

Bij Anderlecht moesten ze hun aandacht volledig richten op de A-ploeg. Door de blessures werden Tristan Degreef en Nathan De Cat al overgeheveld naar de A-ploeg. Degreef lijkt niet meer terug te keren en de 16-jarige De Cat is onmisbaar op het middenveld van de Futures.

Jelle De Coen moest hem de afgelopen maanden echter dikwijls missen omdat hij met de A-kern meetrainde. Niet ideaal allemaal. De Cat is stappen voor op zijn leeftijdsgenoten qua fysiek en moet de volgende worden die doorbreekt bij de grote jongens, maar dat zal dus niet voor dit seizoen zijn.

Nieuwe investeerders Deinze streep door de rekening

Van strijden tegen degradatie word je immers ook volwassen. En dat zal sowieso gebeuren. Dat KMSK Deinze nieuwe investeerders gevonden heeft, is ook een streep door de rekening, want mogelijk degradeerde er bij een faillissement van de Oost-Vlaamse ploeg maar één andere ploeg meer.

En de achterstand op Seraing bedraagt slechts één punt. Trainer Jelle Coen trekt zich wel op aan de prestaties van de laatste weken. "In de laatste vier wedstrijden zijn we zeker niet van het veld geveegd door onze tegenstanders", aldus Coen.

"Tegen Club Luik hadden we de winst binnen handbereik, maar kregen we in blessuretijd nog de gelijkmaker om de oren: in plaats van een 2-3-overwinning, werd het 3-3. Vorige week tegen Zulte-Waregem werd een klein moment van onoplettendheid fataal, wat ons de gelijkmaker kostte en leidde tot een 2-3-nederlaag."

Ook tegen La Louvière (1-2) hadden we minstens een punt verdiend. En tegen Jong Genk hadden we gewoonweg pech. Als we al die punten hadden meegeteld, zouden we nu geen één, maar minstens vijf punten hebben. Dat zou een wereld van verschil zijn voor deze groep."

Imagoklap en sportief drama

De realiteit is echter anders en ook voorzitter Wouter Vandenhaute begint zich zorgen te maken. Hij verschijnt regelmatig op de matchen. Een degradatie zou immers niet alleen een imagoklap zijn, maar ook een sportief drama. Anderlecht was de grootste voorstander om de beloften in de profreeksen te laten aantreden.

Als hun beloften straks naar de amateurreeksen zakken, verliezen ze ook weer een sterk argument in de onderhandelingen om toptalenten in Brussel te houden. Maar het is ook hun eigen schuld. Elk seizoen wordt de kern jonger en de transfers die er gedaan zijn, vallen momenteel tegen. Met een gemiddelde leeftijd van nog geen 19 wordt het moeilijk tegen ploegen die fysiek veel sterker staan...