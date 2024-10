Zorgen voor Ivan Leko: Standard-speler verlaat nationale selectie en keert terug naar België

Marlon Fossey heeft de Amerikaanse nationale ploeg verlaten om terug te keren naar België. De rechtsback van Standard zal de wedstrijd tegen Mexico missen.

De Amerikaanse voetbalfederatie heeft aangekondigd dat verschillende spelers de selectie hebben verlaten enkele dagen voor de confrontatie met Mexico in een vriendschappelijke wedstrijd. Onder hen bevindt zich de rechtsback van Standard, Marlon Fossey (26 jaar).

"Vijf spelers verlaten het trainingskamp voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico en zullen niet worden vervangen", kondigt de USMNT aan. Naast Fossey, zijn Weston McKennie, Christian Pulisic, Ricardo Pepi en Zack Steffen teruggekeerd naar hun clubs.

Marlon Fossey maakte zijn debuut in het shirt van de VS afgelopen september, waarin hij 90 minuten speelde in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Verenigde Staten speelt momenteel vriendschappelijke wedstrijden, omdat het zich heeft gekwalificeerd voor het WK 2026 als gastland.

Standard zal mogelijk met bezorgdheid naar het nieuws kijken, aangezien de verklaring aangeeft dat de spelers die het Amerikaanse trainingskamp verlaten "lichte blessures" hebben. Daardoor blijft het afwachten of de wedstrijd van dit weekend, tegen Charleroi, te vroeg komt voor Fossey.

Dit seizoen is de Amerikaanse rechtsback een steunpilaar geworden in het team van Ivan Leko, waarin hij 9 wedstrijden in de competitie heeft gespeeld, telkens als basisspeler.