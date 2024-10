Groot Anderlecht-talent van weleer is helemaal de weg kwijt! Nu ook ontslagen in... Cyprus, club wou zelfs betalen om van hem af te zijn

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charly Musonda Junior (28) is door Anorthosis Famagusta ontslagen, waarbij de club hem 110.000 euro heeft betaald om zijn contract, dat tot 2026 liep, te beëindigen. De voormalige Belgische belofte wordt beschouwd als een grote flop in de Cypriotische competitie.

Op 15 oktober, de dag dat Musonda zijn 28e verjaardag viert, is hij sinds zijn vertrek op 24 september werkloos, nadat hij door het Anorthosis-management werd ontslagen, laat LDH weten.

Anorthosis had aanzienlijke middelen ingezet om Musonda aan te trekken, die eerder tien jaar bij Chelsea onder contract stond. Hij had echter een reeks blessures en weinig speelminuten gehad, wat leidde tot teleurstellingen tijdens zijn tijd bij de Blues.

Ondanks zijn aanzienlijke salaris van 250.000 euro per jaar – een fors bedrag voor de Cypriotische normen – heeft Musonda de verwachtingen niet kunnen waarmaken, wat zijn driejarige contract extra problematisch maakte.

Na de overname van de club door nieuwe eigenaren aan het einde van het vorige seizoen, werd het verminderen van kosten een prioriteit. Musonda, die slechts 298 minuten speeltijd had van oktober tot eind januari en alleen een keer als starter was opgesteld in de beker, werd als een overbodige uitgave beschouwd.

De nieuwe coach besloot hem al snel opzij te zetten, wat leidde tot de beslissing om zijn contract te beëindigen. De onderhandelingen voor het beëindigen van zijn contract verliepen drie weken geleden succesvol, waarbij Anorthosis akkoord ging om hem 110.000 euro te betalen. Maar hoe het nu verder moet met zijn carrière... Niemand weet het.