Jonas De Roeck doet opvallende getuigenis over zijn samenwerking met Vincent Kompany bij Anderlecht

Jonas De Roeck, de huidige trainer van Antwerp, blikte bij HUMO terug op zijn periode bij Anderlecht en zijn samenwerking met Vincent Kompany, met wie hij intensief samenwerkte.

Zijn avontuur bij Anderlecht begon met de belofteploeg, waar hij de kans kreeg om met het beste Belgische talent te werken. “België is een opleidingsland geworden, en bij Anderlecht kon ik met de beste talenten van het land werken", vertelt De Roeck. Voordat hij tekende, sprak hij met toenmalig hoofdtrainer Hein Vanhaezebrouck, die hem verzekerde van zijn steun en samenwerking tussen de staf van het eerste elftal en de beloften.

Kort na zijn aankomst vertrok Vanhaezebrouck echter, waarna De Roeck in een periode van personeelswissels belandde. Uiteindelijk werd hij assistent van Vincent Kompany, met wie hij twee jaar nauw samenwerkte. De Roeck beschrijft Kompany als iemand met een enorm aura.

“Als hij een zaal binnenkomt, vóél je zijn aanwezigheid.” Hij herinnert zich hoe het team regelmatig op Kompany moest wachten op luchthavens, omdat hij steeds werd aangeklampt door fans voor selfies. “Vincent gunt anderen dat moment ook, pas als alle selfies waren genomen, voegde hij zich bij ons.”

Over zijn samenwerking met Kompany vertelt De Roeck dat er een wederzijdse invloed was. “Vincent was net als ik een beginnende coach, hij zelfs nog ietsje meer dan ik. Hij heeft dus zeker ook wat van mij geleerd", zegt De Roeck lachend.

Samen met Craig Bellamy vormden ze een hecht trio. De ideeën over voetbal van De Roeck en Kompany sloten al goed op elkaar aan voordat ze samenwerkten. “Op voetbalvlak hebben we van elkaar geleerd, maar ook over hoe je met mensen omgaat en voor een groep staat.”

Toch ziet De Roeck zichzelf als de tegenpool van Kompany wat betreft persoonlijkheid. “Ik ben van nature introvert", zegt De Roeck. Waar Kompany een natuurlijke présence heeft en graag voor een groep staat, is De Roeck meer terughoudend. “Zijn natuurlijke aanwezigheid heeft me doen beseffen dat ik daarin nog stappen moest zetten. Je kunt dat leren.”

Uiteindelijk concludeert De Roeck dat zowel hij als Kompany sterker zijn geworden door hun samenwerking. De balans tussen hun verschillende karakters, gecombineerd met hun gedeelde visie op voetbal, heeft hen geholpen om te groeien als coaches en individuen.