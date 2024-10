Manchester United-manager Ten Hag wil twee spelers van Vincent Kompany gaan weghalen

Manchester United-manager Erik ten Hag richt zijn pijlen op twee spelers van Vincent Kompany bij Bayern München. De Nederlandse coach wil Leon Goretzka en Leroy Sané.

Volgens transferjournalist Florian Plettenberg houdt Manchester United de situatie van beide spelers nauwlettend in de gaten, met de mogelijkheid dat zij komende winter al naar Old Trafford verhuizen. Een dubbele transfer in januari is een optie, maar het is ook mogelijk dat United pas komende zomer concreet wordt.

Goretzka, een 29-jarige defensieve middenvelder, wordt gezien als een interessante aanwinst voor United, ondanks de recente komst van Manuel Ugarte. De Duitser ligt nog tot medio 2026 vast bij Bayern en wil het liefst het seizoen afmaken in München.

Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n 22 miljoen euro. Ten Hag hoopt met Goretzka meer balans te brengen op het middenveld van zijn ploeg.

Ook Leroy Sané staat op de radar van Manchester United. De 28-jarige vleugelaanvaller, die eerder tussen 2016 en 2020 voor Manchester City speelde, heeft een aflopend contract bij Bayern München. Dit maakt hem een aantrekkelijke optie voor United. Hoewel Sané in gesprek is met Bayern over een mogelijke verlenging, houdt hij zijn opties open. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op ongeveer 60 miljoen euro.

Ten Hag heeft al eerder spelers van Bayern München naar Manchester United gehaald. Afgelopen zomer versterkte hij zijn selectie met Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt, die beiden de overstap maakten van de Duitse topclub naar de Engelse Premier League. Onder Kompany zijn Sané en Goretzka trouwens geen basisspelers.