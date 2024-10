Eén Belg op lijst van grootste Europese talenten, maar hij wordt wel de hemel in geprezen: "Hij wordt één van de belangrijkste spelers"

Konstantinos Karetsas staat dit jaar op de prestigieuze lijst van grootste Europese talenten, opgesteld door de Britse krant The Guardian. De jonge Belg, met Griekse roots, heeft op 16-jarige leeftijd al naam gemaakt in het Belgische voetbal.

Zijn talent en potentieel zijn zó opvallend dat grote clubs zoals Manchester City, Borussia Dortmund en Ajax interesse toonden in hem. "Toch bleef Karetsas trouw aan zijn persoonlijke ontwikkeling en koos hij ervoor om zich verder te ontwikkelen bij zijn jeugdclub Genk", klinkt het. "Zijn keuze voor een geleidelijke opbouw in zijn carrière zou wel eens een sleutelfactor kunnen zijn in zijn toekomstige succes."

Op 1 september 2023 brak Karetsas een historisch record in het Belgische voetbal. Hij werd de jongste doelpuntenmaker in het Belgische profvoetbal toen hij tijdens een wedstrijd met de reserven van Genk tegen die van Anderlecht scoorde met een prachtige krulbal in de hoek.

Dat dit moment plaatsvond tegen Anderlecht was extra symbolisch, aangezien Karetsas drie jaar eerder door de Brusselse club naar hun jeugdopleiding was gelokt. Toch verraste hij velen door een profcontract te weigeren en terug te keren naar Genk.

De vergelijking met Kevin De Bruyne, Genk's meest beroemde jeugdproduct, is snel gemaakt. "Karetsas, een creatieve spelmaker, deelt met De Bruyne een scherpe blik voor het spel, het vermogen om gevaarlijke passes te geven en een krachtige schot van afstand", aldus The Guardian.

"Zijn beslissingen op het veld en zijn vermogen om tegenstanders uit te spelen met indrukwekkende dribbels maken hem een speler om in de gaten te houden. Met het vertrek van Bilal El Khannouss naar Leicester heeft Karetsas dit seizoen zijn kans gegrepen en een vaste basisplaats bij het eerste elftal van Genk veroverd."

"Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Karetsas laten zien dat hij klaar is om op het hoogste niveau te presteren. In mei 2024 maakte hij zijn debuut in de Belgische Jupiler Pro League, waar hij meteen indruk maakte met zijn volwassen spel. De verwachting is dat hij de komende seizoenen verder zal groeien en zich zal ontwikkelen tot een van de belangrijkste spelers in de Belgische competitie."