Een opmerkelijke Brusselse derby dit weekend: "Ik hoop dat ze nog steeds naïef zullen zijn, maar..."

RWDM neemt het dit weekend op tegen RSCA Futures. Yannick Ferrera is vastbesloten om weer op het pad van de overwinning te geraken en de top van de competitie te gaan bestormen.

Vorig seizoen speelde RWDM nog zijn Brusselse derby's tegen Anderlecht in de Jupiler Pro League. Deze keer zullen de Molenbeekse spelers naar het Koning Boudewijnstadion trekken om daar het U23-team van paars-wit te ontmoeten. Op papier is de wedstrijd onevenwichtig: RWDM staat op de eerste plaats met 17 punten, terwijl RSCA Futures laatste staat met slechts één punt.

Maar Yannick Ferrera heeft zijn spelers aangespoord om de wedstrijd voor te bereiden alsof ze tegen directe concurrenten spelen: "Net als Genk is het een team dat van voetbal houdt en spelers met talent en potentieel in zijn rangen heeft. We moeten deze wedstrijd serieus nemen", verklaarde hij op een persconferentie voorafgaand aan het duel.

Opgelet voor Anderlecht

Gevraagd naar de onervarenheid van de jonge Anderlecht-spelers sinds het begin van het seizoen, antwoordde Yannick Ferrera: "Ik hoop dat ze zondag nog steeds onervaren en naïef zullen zijn en dat we ervan kunnen profiteren. Maar ik verwacht een team in ontwikkeling te treffen dat zal willen aantonen dat ze meer verdienen dan hun huidige laatste plaats."

RWDM verwelkomt met de terugkeer van Ilyes Ziani (3 doelpunten en 5 assists) en Gaëtan Robail (4 doelpunten en 2 assists) zijn twee meest beslissende spelers. "Ze zijn bijna 100% fit en kunnen dit weekend spelen", verzekerde Ferrera.

Zonder hen hadden de Brusselaars moeite tegen La Louvière. De leider hervat de competitie met een voorsprong van drie punten op La Louvière, maar heeft nog maar één punt voorsprong op Zulte Waregem.