Gemiste kans voor Gelders: dit zijn de topschutters in de Super League na inhaalwedstrijd Standard - Anderlecht

We zijn er opnieuw aan begonnen in het vrouwenvoetbal en dat leverde opnieuw heel wat doelpunten op. Hoe werden die verdeeld? Het overzicht, ook dit seizoen gaan we er gewoon simpelweg mee door!

In totaal vielen op speeldag 7 van het nieuwe seizoen in de Super League uiteindelijk 13 doelpunten in vier wedstrijden. Het competitieformat is dan ook gewijzigd, met nog maar acht ploegen in plaats van tien vorig seizoen.

De acht teams zorgden wel voor spektakel. Samen zorgden ze voor 13 doelpunten in de vier wedstrijden op de zevende speeldag. Ook Anderlecht speelt inmiddels opnieuw mee, want ze liggen uit de Champions League.

13 doelpunten op speeldag 7 in de Super League

Meer zelfs: er was deze week ook opnieuw een inhaalwedstrijd voor RSC Anderlecht. Tegen Standard werden in totaal vier doelpunten gescoord.

Dat brengt het totaal in de Super League na speeldag 7 op 79 doelpunten in 27 wedstrijden, of een gemiddelde van 2.93 doelpunten per wedstrijd.

Noémie Gelders en Hannah Eurlings scoorden niet, in de achtergrond zijn er heel wat speelsters op hun derde treffer van het seizoen gekomen. Ook Luna Vanzeir staat nu op drie, Gelders miste een strafschop.

Het zal zeker nog spannend worden dit seizoen. De komende weken zullen we jullie verder op de hoogte houden van het reilen en zeilen.

De topschutterslijst na speeldag 7:

1. Noémie Gelders, Hannah Eurlings 4

3. Luna Vanzeir, Gwen Duijsters, Mariam Abdulai Toloba, Marie Minnaert, Davinia Vanmechelen, Sarah Wijnants, Karlijn Helsen, Amélie Delabre, Maxime Bennink, Hanne Merkelbach 3

13. Amber Barrett, Loredana Humartus, Sien Vandersanden, Lisa Petry, Imani Prez, Sára Pusztai, Aster Janssens 2

20. Amber Maximus, Julie Biesmans, Emma Van Britsom, Inara Bouker, Aurélie Reynders, Léna Hubaut, Anaïs Bey Temsamani, Jeslynn Kuijpers, Jade Heida, Rania Boutiebi, Marith De Bondt, Justine Blave, Romy Camps, Dilja Zomers, Saar Janssen, Clementine Reynebeau, Nikki Ijzerman, Stefania Vatafu, Shari Van Belle, Ludmila Matavkova, Laurie Teinturier, Fanny Rossi, Welma Fon, Chloé Vande Velde, Gaëlle Nierynck, Silke Vanwynsberghe 1

Owngoals: Nicky Van Den Abbeele