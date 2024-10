Grote koerswijziging bij Genk, Dimitri De Condé verklaart: "Dat heb je liever niet"

KRC Genk heeft deze zomer bewust minder Afrikaanse spelers aangetrokken, mede vanwege de problemen die de Afrika Cup in januari met zich meebrengt.

Vorig seizoen moest de club enkele belangrijke spelers, waaronder Bilal El Khannouss, Fadera en Joseph Paintsil, missen tijdens deze internationale competitie. Dit zorgde voor problemen in het midden van het seizoen, waardoor Genk nu strategisch heeft besloten minder Afrikaanse spelers op te nemen in de selectie.

De enige speler van buiten de Europese Unie die Genk deze zomer aantrok, was de Koreaan Oh. Volgens Dimitri De Condé, Head of Football bij Genk, is dit een bewuste keuze.

"Het is niet dat we specifiek geen Afrikaanse spelers willen, maar we houden wel rekening met hoeveel niet-Europese spelers we tellen", legt De Condé uit in HBvL. Het vertrek van spelers naar verre landen tijdens internationale breaks, zoals naar Afrika, kan voor veel ongemak zorgen door jetlags en het korte tijdsbestek voor hun terugkeer.

De Condé benadrukt dat de club altijd al voorzichtig was met de impact van internationale toernooien, maar dat de overvolle internationale kalender nu een steeds groter probleem wordt. "Je hebt liever niet te veel spelers die verre reizen moeten maken tijdens de interlandbreak", aldus De Condé.

Dat beïnvloedt immers zowel de spelers als de club, omdat ze vaak pas laat in de week terugkeren, wat niet optimaal is voor de voorbereiding. De aanpak van Genk weerspiegelt ook de bredere zorgen die veel clubs tegenwoordig hebben over de drukke internationale voetbalagenda.