Jan Mulder heeft zijn eigen, pikante, mening over situatie met Alex Ferguson: "Bij mijn weten krijgen Van Himst en Merckx dat niet"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het nieuws dat Alex Ferguson geen vergoeding meer krijgt voor het ambassadeurschap bij Manchester United zorgt voor nogal wat controverse in de voetbalwereld. Jan Mulder heeft er zo zijn eigen mening over.

Ferguson, die jarenlang bij United diende en vervolgens in een ambassadeursrol terechtkwam, werd de laan uitgestuurd door Jim Ratcliffe, de nieuwe eigenaar van de club. De reden? Zijn salaris van 2,5 miljoen euro per jaar, wat de club zich volgens Ratcliffe niet langer kon veroorloven. "Een ambassadeurschap behoort een eer te zijn, geen dikbetaalde baan na je pensioen", stelt Mulder scherp in HUMO "Als je ex-club je iets vraagt, heb je je jas al aan."

Het nieuws over Ferguson’s ontslag veroorzaakte een storm van verontwaardiging in Engeland. Voetballegendes zoals Eric Cantona reageerden boos en spraken van een gebrek aan respect. Cantona twitterde: "Tot hij overlijdt, komt het Alex Ferguson toe om alles bij de club te doen wat hij wil. Dit is een schande."

Mulder nuanceert echter de situatie en vindt dat het salaris van Ferguson niet in verhouding stond tot zijn rol. "Ferguson verdiende miljoenen voor het bijwonen van wedstrijden en selfies met fans, dat is overdreven."

Mulder maakt een vergelijking met andere ambassadeurs in de sportwereld, zoals Eddy Merckx en Paul Van Himst bij Anderlecht. Deze iconen ontvangen geen torenhoge salarissen, maar worden wel eens meegenomen op Europese trips. "Bij mijn weten vangen ze jaarlijks geen twee miljoen euro", zegt Mulder.

Het ‘ambassadeurschap’ hoort volgens Mulder een symbolische en vriendschappelijke relatie te zijn tussen een club en haar oud-spelers. Als een club hen om hulp vraagt, zou dat vanuit respect moeten gebeuren, zonder buitensporige financiële prikkels. "Wanneer de club waar je vele seizoenen hebt gespeeld je iets vraagt, moet je klaarstaan. Het hoort bij de sport en de historie", besluit Mulder.