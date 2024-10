Timmy Simons geeft zijn uitgesproken mening over situatie bij Rode Duivels met De Bruyne en Lukaku

Timmy Simons is bij de nationale ploeg net niet aan de 100 caps geraakt. Hij speelde 94 keer voor de Rode Duivels en heeft er nooit forfait gegeven. Hij heeft dan ook zijn mening over de huidige situatie.

Simons zou nooit een selectie aan zich laten voorbij gaan. Neen, maar ik had ook weinig blessures in die periode", vertelt hij in HLN. "En wij konden met kerst en nieuw nog even ademen. Zij spelen nóg meer dan anders in die periode. Enerzijds begrijp ik het, maar anderzijds…”

Nu zijn er jongens als Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku die zeggen dat ze er tegen de WK-kwalificatie weer zullen bij zijn. “Je moet wel eens een beslissing pakken", vindt Simons. "Niet zo half-half. Want dat is jammer voor de jongens die er net wel of net niet bij zijn."

"De nummers 22 en 23, maar ook nummers 12 of 13. Ik vind dat een ambetante situatie. Je moet duidelijkheid scheppen. Ook voor de coach is dit geen ideale situatie. Als je continue brandjes moet blussen… Daar kruipt veel energie in."

Lukaku en De Bruyne zijn natuurlijk wel de belangrijkste ingrediënten om straks nog succes te boeken. "Anderzijds wil je die echte toppers ook niet verliezen. Want zij bepalen soms of je een resultaat kan behalen of niet."

"Alleen vind ik dat je er ook voor kan kiezen om eens een match te skippen in clubverband en dan wel met de nationale ploeg mee te doen. Nu is het altijd andersom, terwijl die matchen toch ook belangrijk zijn.”