Antwerp plots titelkandidaat? Jonas De Roeck maakt de enige echte analyse

Royal Antwerp FC kende een moeilijke start dit seizoen, maar ondertussen is de ploeg van trainer Jonas De Roeck wel opgeklommen tot de tweede plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League. Al is er een maar...

“Sta me toe dat wat te nuanceren. Qua puntentotaal is 19 op 30 ongeveer wat we zelf hadden verwacht”, vertelt de trainer van The Great Old in een interview met HUMO.

“Dat we daarmee op de tweede plaats zouden staan, is dat niet. Daarvoor zijn de ploegen die bovenaan werden verwacht verantwoordelijk: zij hebben te veel punten laten liggen.”

Royal Antwerp FC koos voor een totaal nieuwe weg. De club wil zelfbedruipend worden, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van eigenaar Paul Gheysens om nieuwe centen in de ploeg te stoppen.

Dat had zijn invloed op de samenstelling van de spelerskern. Bovendien haalde de club ook geen Europees voetbal, waardoor er minder inkomsten zullen zijn.

“Dat we ondanks al die veranderingen punten zijn blijven pakken, stemt ons tevreden. Alleen mogen we ons er niet blind op staren: die 12 op 12 uit onze laatste vier wedstrijden zegt niets over het vervolg van het seizoen.”

Voor De Roeck is er een gevaar. “Het grote gevaar nu is dat men ons een titelkandidaat gaat noemen. Supporters mogen dromen, dat is normaal, maar intern moeten we nuchter blijven en de lange termijn niet uit het oog verliezen. Dat doen we ook niet.”