Schorsing bijna voorbij: De Roeck zegt wat hij verwacht van samenwerking met Overmars

Marc Overmars is nog tot 16 november geschorst. Jonas De Roeck kijkt al ontzettend uit naar het moment dat hij met hem zal kunnen samenwerken.

Na grensoverschrijdend gedrag werd Marc Overmars in Nederland geschorst. De FIFA nam de schorsing achteraf over en maakte die wereldwijd. Daardoor zit de Nederlander nog tot midden november aan de kant bij Royal Antwerp FC.

Jonas De Roeck, trainer bij The Great Old, kijkt uit naar het moment dat hij met Overmars zal kunnen samenwerken. “Snakken is veel gezegd”, lacht hij bij Gazet van Antwerpen. “Maar ik kijk er zeker naar uit om intensief met Marc te gaan samenwerken.”

De Roeck lijkt precies te weten hoe het zal lopen. “Ik hoorde al veel positieve zaken over hem. Hij is iemand die de coach altijd ondersteunt en helpt ( zo vormde hij aanvankelijk een twee-eenheid met Mark van Bommel, red .).”

Ondanks de besparingen bij Royal Antwerp FC en de schorsing blijft Overmars wel aan boord bij de club. Een goede zaak, zo oordeelt De Roeck.

“Stabiliteit in de club is prioritair. En die is er, met CEO Sven Jaecques en Overmars, die ook nog eens goed samenwerken. Wil de club stappen blijven zetten, dan kunnen we iemand met de knowhow van Marc ontzettend goed gebruiken.”