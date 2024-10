Verschrikkelijk nieuws op Belgische velden: Voetballer verliest vingers door vuurwerk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zaterdagavond is een voetballer zwaargewond geraakt door vuurwerk op het veld. De speler verloor bij het voorval enkele vingers.

Een 26-jarige voetballer van vierdeprovincialer SK Zillebeke in West-Vlaanderen geraakte na de wedstrijd tegen KSCT Menen zwaargewond. Een toeschouwer gooide toen vuurwerk op het veld.

De spits van de bezoekers, topschutter bij Menen, raapte het projectiel op, maar dat explodeerde in zijn hand. Hij verloor daarbij enkele vingers. Dokters kijken nu uit wat er nu met zijn hand gedaan kan worden.

Het was een supporter van het eigen team van de spits die het projectiel gooide, zo vertelt Mathieu Verhoest, voorzitter van SK Zillebeke, na de feiten. “Een speler van onze ploeg ging het verwijderen, maar de speler van Menen stond erop dit zelf te doen aangezien het van hun supporters kwam”, klinkt het.

En toen kwam die ontploffing. “Het was meteen duidelijk dat het ernstig was. We hebben dan ook meteen de hulpdiensten verwittigd, die waren zeer snel ter plaatse. Ik moet hierbij ook verduidelijken dat de supporters van Menen zeer rustig bleven bij de situatie. Toch moet ik zeggen dat dit zelden gebeurt op dit niveau. Toch niet van dit kaliber.”

Dat bevestigt ook Glenn Verdru, woordvoerder van PZ Arro Ieper. “Dit soort projectiel is niet vrij te verkrijgen, is zeer gevaarlijk en dus van zwaar kaliber. De verwondingen bij het slachtoffer zijn dan ook zeer ernstig. De betrokkene is op zijn minst een aantal vingers kwijt.”

De supporter die het projectiel gooide heeft zich onmiddellijk gemeld. “Hij werkt mee aan het onderzoek. Er werd een pv opgemaakt voor onopzettelijke slagen en verwondingen”, klinkt het.