🎥 Jeugdproduct Gent en Club Brugge schrijft geschiedenis tegen Barcelona

Stanis Idumbo heeft gisteravond gescoord voor FC Sevilla. Hiermee redde hij enigszins de eer voor de Andalusiërs, die wel met 5-1 verloren van FC Barcelona. Idumbo zelf komt in een knap lijstje terecht.

Niet alles was slecht voor Sevilla tegen FC Barcelona zondagavond. Als invaller redde Stanis Idumbo de eer door de score te verkleinen tegen de Catalanen, al blijft de 5-1 nederlaag wel zwaar.

Zijn prachtige dieptepunt in de laatste tien minuten stelde hem in staat zijn eerste doelpunt voor het eerste team te maken, nadat hij tot januari nog voor de beloften van Ajax speelde.

Zijn doelpunt heeft hem ook een plekje in de geschiedenisboeken opgeleverd. Naast het feit dat hij op 19 jaar en 113 dagen de jongste Belg is die scoort in La Liga is de aanvallende middenvelder volgens de statistieken van Opta ook de jongste buitenlandse speler die in vele jaren tijd het net heeft weten te vinden tegen FC Barcelona in de Spaanse competitie.

In een knap rijtje

Toch sinds een zekere Sergio Agüero. Dat gebeurde in 2006. De Argentijnse aanvaller speelde toen bij Atletico Madrid en was slechts 18 jaar en 203 dagen oud. Vijftien jaar later zou hij zich bij de club voegen. Idumbo is daar natuurlijk nog lang niet, maar het gewezen jeugdproduct uit de jeugdopleidingen van Club Brugge en AA Gent komt steeds meer aan de oppervlakte bij Sevilla.

Hij lijkt dus de juiste keuze te hebben gemaakt afgelopen winter: veel clubs waren geïnteresseerd, waaronder AA Gent dat een poging heeft gedaan met het vooruitzicht hem meer speeltijd te geven in de Pro League.