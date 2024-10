Amando Lapage over het uitblijven van zijn kans bij de A-ploeg: "Ik wacht erop, maar het beste wat ik kan doen is me bewijzen bij de Futures"

Zondag versloeg RSCA Futures leider RWDM na een wedstrijd vol maturiteit. Amando Lapage behoorde tot de paar jonge Anderlecht-spelers waarvan werd gezegd dat ze het niveau van het eerste elftal hadden. Maar de jonge verdediger wacht nog altijd op zijn kans.

Eindelijk! De jongeren van Anderlecht boekten hun eerste overwinning van het seizoen, en niet tegen zomaar een tegenstander. De "kleine" Brusselse derby tussen de U23 van RSCA en RWDM draaide uit in het voordeel van de hekkensluiter.

"De hele week voelden we de opwinding en concentratie voor deze derby, en we speelden een erg goede wedstrijd, met veel intensiteit in de duels", vertelde een tevreden Amando Lapage (19 jaar), de leider van de verdediging van de Futures.

De overwinning van Seraing tegen Lokeren-Temse plaatst de jongeren van Anderlecht weer op de laatste plaats in de Challenger Pro League, maar de mannen van Jelle Coen kunnen misschien eindelijk gelanceerd zijn na een rampzalig begin van het seizoen. "We spraken nog niet van een ramp", relativeerde Lapage. "Het was onze achtste wedstrijd, het seizoen is nog lang. We zien dat we elke week beter en beter spelen. Er zijn veel nieuwe spelers, dat speelt ook mee."

Amando Lapage wacht op zijn kans in het eerste elftal

De Futures moeten het nu stellen zonder Tristan Degreef, die definitief naar het eerste elftal is gegaan. En gezien het niveau van Amando Lapage en de verdedigende problemen bij Anderlecht, mag men zich afvragen of de kleinzoon van Paul Van Himst niet de volgende zal zijn die in het Lotto Park speelt in plaats van het Koning Boudewijnstadion.

"Dat hoop ik natuurlijk, en ik werk er elke dag voor. Het beste wat ik kan doen, is mijn wedstrijden spelen en bewijzen dat ik het niveau heb. Ik heb er nog niet met David Hubert over gesproken, hij is net hoofdtrainer geworden, maar ik ken hem goed", verzekert Lapage.

De komst van Hubert aan het roer heeft de kaarten opnieuw geschud: de nieuwe T1 van Anderlecht durft beslissingen te nemen en keuzes te maken. "Ik denk inderdaad dat het goed is voor de jongeren dat hij als trainer is bevestigd."

Er niet bij gezien de situatie

Lapage is echter niet de man die zelf zal aankloppen aan de deur van het trainerskabinet: bescheiden en kalm. In tegenstelling tot zijn illustere grootvader is Lapage ook geen ongelooflijk getalenteerde diamant: hij is een solide, hardwerkende speler met veel kwaliteiten. Hij is geen Zeno Debast dus, maar dat heeft ook zijn voordelen.

Achter de schermen hoopt de entourage van de speler hem echter snel zijn kans te zien krijgen, vooral als de verdedigingsproblemen van RSC Anderlecht aanhouden. Het was al een kleine verrassing dat hij er vrijdag tegen Beerschot niet bij was. Hoewel de U23 snel punten nodig hebben om degradatie te vermijden, mag dat de beste jonge spelers van Sporting er niet van weerhouden hun kans te krijgen wanneer ze die verdienen...