Zorgen voor Ivan Leko houden aan: sterkhouder dit jaar niet meer op voetbalveld

Nathan Ngoy kreeg in het begin van dit seizoen te maken met een blessure. Hier en daar was er hoop dat hij stilaan opnieuw zijn neus aan het venster zou steken, maar niets is minder waar. Hij zal voorlopig niet op het veld terugkeren.

Nathan Ngoy maakt een zeer moeilijk begin van het seizoen door. De verdediger moest eerst een persoonlijke teleurstelling te verwerken na het mislukken van zijn transfer naar Luton. Bij Standard werd het niet als een slechte zaak beschouwd dat hij bleef: de jongeling brengt duidelijk een meerwaarde wanneer hij op het veld staat. Ivan Leko noemde hem zelfs "zijn beste verdediger" voor de start van de competitie. Aanhoudend probleem met meniscus Maar sindsdien heeft de 20-jarige speler slechts drie wedstrijden als basisspeler kunnen spelen. Hij werd tegengehouden door een probleem aan zijn enkel en vervolgens een meniscusprobleem in zijn linkerbeen. Dat laatste issue zou hem aanvankelijk 'slechts' enkele weken aan de kant houden. Maar volgens SudInfo zal zijn afwezigheid nog langer duren: Ngoy is afgelopen vrijdag namelijk geopereerd, wat hem naar schatting drie tot vier maanden aan de zijlijn zal houden. Wachten tot 2025 Hij zal dus niet meer in actie komen in 2024. Een nieuwe tegenvaller is het ook voor coach Ivan Leko, die al ook David Bates moet missen. Op 21-jarige leeftijd heeft Nathan Ngoy al zijn derde operatie ondergaan. We wensen hem dan ook graag veel beterschap en een behouden revalidatie.