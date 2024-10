Jesper Fredberg helpt Brian Riemer aan nieuwe job als hoofdtrainer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Brian Riemer werd vorige maand ontslagen bij RSC Anderlecht. Ondertussen heeft de Deen al een nieuwe job gevonden.

Kasper Hjulmand stopte als bondscoach na het teleurstellende EK in Duitsland. Lars Knudsen nam voorlopig over als interimcoach. Nu is er dus een definitieve oplossing.

Brian Riemer zette zijn handtekening onder een contract dat hem bondscoach maakt tot na het WK van 2026. In eigen land krijgt Riemer veel lof voor zijn prestaties bij Anderlecht.

Het grote voordeel? Jesper Fredberg die altijd in Riemer bleef geloven bij paarswit zat in het sportieve comité dat de nieuwe bondscoach aanduidde.

Fredberg had Riemer in december van 2022 naar het Lotto Park gehaald. Hij werd toen de opvolger van de eerder ontslagen Felice Mazzu.

Riemer was niet de eerste keuze van de Deense voetbalbond. Brian Priske en Thomas Frank zouden bedankt hebben voor de job.