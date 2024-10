Waarom Club Brugge qua jeugdopleiding Anderlecht aan het inhalen is: "Dat heeft Club veel beter aangepakt dan Anderlecht"

Bij Club Brugge duikt er steeds meer jeugd op in het A-elftal, terwijl de doorstroming bij Anderlecht wat aan het stagneren is. Kenners zien dat Club meer recruteert op fysieke parameters en Anderlecht op technische kwaliteiten. Maar er is ook meer aan de hand.

De beloftenploeg is een belangrijke laatste stap voor het A-elftal. "En dat heeft Club Brugge véél beter aangepakt dan Anderlecht", zegt een anonieme kenner in Het Nieuwsblad. "Ik ben er vrij zeker van dat er bij de RSCA Futures jongens rondlopen die meer talent hebben dan eender wie bij Club NXT, het enige verschil is dat er in Brugge in zijn geheel een veel betere ploeg staat."

Anderlecht speelt met heel veel jongens die 16, 17 of zelfs 15 jaar oud zijn. Maar in de Challenger Pro League spelen ze dan soms tegen jongens die dubbel zo oud zijn. "Anderlecht heeft een zeer jong en onervaren team dat het puur op basis van zijn talent niet gaat halen in de Challenger Pro League", klinkt het.

"In zo'n ploeg die niet draait, is het zelfs voor de allergrootste talenten niet evident om aan de oppervlakte te komen, wat de doorstroom naar het A-elftal uiteraard bemoeilijkt. Een jongen als Nils De Wilde, die nu bij Cercle Brugge speelt, had misschien niet de kwaliteiten om door te breken in het eerste elftal van Anderlecht, maar hij had wel nuttig kunnen zijn om bij de Futures voor de nodige continuïteit te zorgen."

De beloften van Anderlecht zijn amper versterkt. Dat is volgens de expert ook een rechtstreeks gevolg van dat de Futures voor hun budget afhankelijk zijn van de A-ploeg. "En er daar te weinig geld in het laatje is gekomen."

"Op dat vlak hebben CEO Sports Jesper Fredberg en Mikkel Hemmersam, het hoofd van de jeugdacademie die intussen vertrokken is, steken laten vallen, want als de Futures straks degraderen uit de Challenger Pro League zit Anderlecht met een gigantisch probleem.”