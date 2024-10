Deze Anderlecht-speler is ronduit lyrisch over David Hubert: "Ik noem hem nog steeds David"

David Hubert heeft snel carrière gemaakt bij Anderlecht. Dit tot groot plezier van Théo Leoni, die hem goed kent van bij de RSCA Futures.

Iets meer dan twee jaar geleden sloot David Hubert zich aan bij de RSCA Futures vanuit Zulte Waregem. Als ervaren speler voor de jonge Paars-Witte spelers, speelde hij samen met sommige spelers uit de huidige kern zoals Amando Lapage, Tristan Degreef, Moussa N'Diaye of Théo Leoni.

Die laatste was trouwens de aanvoerder. Hij heeft goede herinneringen aan zijn huidige trainer: "Ja, het is waar, ik noem hem nog steeds 'David', we konden goed met elkaar opschieten op het middenveld."

In een interview met de RTBF legt Leoni uit dat Hubert iedereen wist te overtuigen bij zijn komst en dat zijn bevestiging als T1 werd gezien als een zeer positief signaal: "Wij, de spelers, waren helemaal niet verrast: het tegenovergestelde zou ons zelfs verbazen! Tijdens zijn interim heeft David zijn capaciteiten getoond en heeft hij zijn nieuwe positie ruimschoots verdiend."

Een leider die eenvoudig blijft

Zijn prioriteit was toen om de zaken te vereenvoudigen: "Met wedstrijden om de drie tot vier dagen hadden we niet veel tijd om te trainen, dus hij ging terug naar de essentie: een rustige en positieve sfeer creëren zodat de spelers vertrouwen en harmonie terugvinden. Ook door middel van een zeer menselijke communicatie om de groep te verenigen en teamdynamiek te creëren."

Het is pas een jaar geleden dat David Hubert zijn voetbalschoenen aan de haak hing. Hij lijkt niet veranderd te zijn in zijn houding: "Als speler was David al een leider. Hij blijft ook gewoon zichzelf: een heel relaxte kerel die om iedereen geeft. Hij plaatst zichzelf niet boven de kern, hij ziet zichzelf als een lid van de groep."

Théo Leoni bleef op de bank tegen Ludogorets, maar speelde de laatste twee competitiewedstrijden als basisspeler. In een andere rol dan onder Brian Riemer: "Ik speel lager en bouw op vanuit de verdediging: ik bevrijd mezelf om ruimte te zoeken. Ik geef de voorkeur eraan: het stelt me in staat om het spel voor me te hebben en sinds ik klein was, heb ik vaardigheden voor de opbouw van achteruit aangenomen".