Engelse topclub blijft Andreas Skov Olsen op de radar houden en zendt ook dit weekend een scout

Als Andreas Skov Olsen de voorbije seizoenen een constant niveau had gehaald, had hij waarschijnlijk al niet meer in België gespeeld. Toch is zijn talent onmiskenbaar en de grote clubs blijven hem in het oog houden. Eén in het bijzonder.

Tottenham Hotspurs-coach Ange Postecoglou heeft tijdens de zomertransferperiode geen angst gehad om te investeren, met Dominic Solanke als de duurste aanwinst in de geschiedenis van de club. De aanvaller werd in augustus voor maar liefst £65 miljoen overgenomen van Bournemouth. Daarnaast heeft Tottenham zijn opties op de rechterflank verder versterkt door Wilson Odobert van Burnley voor £25 miljoen te contracteren. Daarnaast wordt verwacht dat Min-hyeok Yang in januari vanuit het Zuid-Koreaanse Gangwon naar de Spurs zal komen. Toch heeft de Deense winger Andreas Skov Olsen van Club Brugge de aandacht getrokken van Tottenham, die hem als een potentiële aanwinst beschouwen. De club stuurt regelmatig scouts om Skov Olsen's prestaties in het oog te houden. Volgens bronnen is er vertrouwen dat de Spurs snel een beslissing moeten nemen, aangezien Skov Olsen dit als zijn laatste seizoen bij Club beschouwt. De winger heeft dit seizoen al vier doelpunten en één assist in dertien wedstrijden in alle competities. Hij staat ook bij andere topteams op het lijstje. Naast Tottenham worden ook West Ham, Aston Villa, AC Milan en Sevilla in verband gebracht met de Brugse winger. De Spurs zijn zich bewust van de concurrentie en lijken zelfs deze winter al een poging te willen ondernemen.