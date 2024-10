Nu maar hopen dat Club Brugge en Anderlecht hier geen spijt van krijgen: Mario Balotelli heeft nieuw avontuur zo goed als beet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mario Balotelli gaat zijn carrière verderzetten in de Serie A bij Genoa. Maar de Italiaanse spits had evengoed naar de Jupiler Pro League kunnen trekken...

Mario Balotelli heeft al een heel bewogen carrière gehad. De 34-jarige spits speelde bij heel wat grote clubs zoals Manchester City, AC Milan en Liverpool.

De laatste paar jaren kwam hij bij minder bekende clubs in actie. Zijn laatste avontuur was in de Turkse competitie bij Adana Demirspor. Sinds deze zomer zit de Italiaans zonder club.

Maar nu is er een oplossing uit de bus gekomen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal hij maandag zijn contract tekenen vij Serie A-club Genoa.

Zo keert hij terug naar Italië, bij een club die het bijzonder moeilijk heeft. Genoa staat in de rode zone op plaats 18 met slechts zes punten. Balotelli moet voor meer goals zorgen om degradatie te voorkomen.

Maar er is meer. Tavolieri meldt dat zijn profiel ook werd voorgesteld bij Anderlecht en Club Brugge, maar beide clubs deden er te lang over om een beslissing te maken. Bovendien wou Balotelli zelf liever terug naar Italië, waardoor transfer naar de JPL niet doorging.