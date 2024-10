Patrick Goots in alle staten over wat afgelopen weekend gebeurde: "Zoiets is not done"

Westerlo leek op weg om de revelatie van de competitie te worden. Dat is ondertussen helemaal gekeerd.

Vorig jaar had je Cercle Brugge, dit jaar zou dat Westerlo kunnen worden. Dat dacht iedereen tenminste na de ongelofelijk knappe competitiestart van de ploeg.

Maar ondertussen zitten ze in Westerlo met 6 op 27. De nederlaag tegen STVV van afgelopen weekend kwam bijzonder hard aan. Meer zelfs, er gebeurde iets dat Patrick Goots nooit verwacht had.

“Het rommelt bij Westerlo, zoveel is duidelijk”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “Timmy Simons die mea culpa slaat na zijn foute aanpak, de vicevoorzitter (Hasan Cetinkaya, red.) die zich aan de rust komt moeien in de kleedkamer, Bolat die er de jongste weken niet te best uitzag en ineens gekwetst is… Dat zijn geen hoopgevende signalen.”

Vooral de tussenkomst van Cetinkaya begrijpt Goots niet. Het doet een beetje denken aan het moment dat Paul Gheysens tijdens de rust van de derby tussen Antwerp en Beerschot naar de kleedkamer trok.

“Zoiets is not done. Na de wedstrijd, tot daaraan toe, maar niet tijdens. Op zo’n moment moet de sportieve staf de spelers op hun plichten wijzen, niet de voorzitter of de vicevoorzitter. Zoiets vreet aan de trainer.”