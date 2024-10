De geheime zorgen van Enzo Scifo over de toekomst van Anderlecht

Afgelopen weekend dook Enzo Scifo op tijdens de topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht als analist van DAZN. Hij zag met lede ogen aan wat 'zijn' Sporting Anderlecht allemaal liet zien.

"Het was een van de slechtste matchen sinds ik Anderlecht volg. En dat is toch al een hele tijd. Het deed écht pijn. Een absolute non-match was het", aldus Enzo Scifo in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

Gebrek aan leiders?

Rest de grote vraag: waar liggen de voornaamste problemen? Er wordt door veel mensen gekeken naar het gebrek aan leiders. "Zo lopen er inderdaad niet te veel rond, maar ik weet niet of dat de enige uitleg is."

"Ik had het gevoel dat de spelers niet klaar waren om op Club Brugge te gaan voetballen. Daar maak ik mij vooral zorgen over", aldus de gewezen speler van RSC Anderlecht.

Prestigieuze club

Toch beseft hij dat Anderlecht wel degelijk de kwaliteiten heeft. En dus maakt hij zich niet meteen al te grote zorgen, omdat het allemaal dus nog kan keren de komende maanden.

Al is de vraag: hoe zal het keren? Want voor Anderlecht spelen zou nog altijd een privilege moeten zijn. "Als je voor zo’n prestigieuze club speelt, moet je presteren en geen excuses zoeken. Dat besef moet er komen bij spelers en staf."