Geen spaander heel? Enzo Scifo neemt geen blad voor de mond over 'zijn' Anderlecht

Afgelopen weekend dook Enzo Scifo op tijdens de topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht als analist van DAZN. Hij zag met lede ogen aan wat 'zijn' Sporting Anderlecht allemaal liet zien.

Philippe Albert is nooit verlegen om zijn mening te geven. Zondag wist hij niet waar te kruipen van schaamte in het Jan Breydelstadion. "Ik was na de wedstrijd met Enzo Scifo. Hij was gegeneerd door het optreden van Anderlecht. Hij is nochtans een heel positief persoon... Dit is ernstig", vertelde hij bij La Tribune.

Het deed echt pijn

En nu heeft ook Scifo zelf gereageerd in Het Laatste Nieuws: "Het was een van de slechtste matchen sinds ik Anderlecht volg. En dat is toch al een hele tijd. Het deed écht pijn. Een absolute non-match was het."

"Géén wil, géén durf om iets te gaan rapen. Ik verstond het niet. Het was triest om Anderlecht zo te zien voetballen. Waar het fout loopt binnen de club? Ik ken de interne keuken niet goed genoeg om daarover te oordelen of een mening over te vormen."

Zeer zwak Anderlecht

"Er was dat slechte resultaat tegen Beerschot, maar dan wel een reactie in de Europa League tegen Ludogorets. Dit was hét moment om een goede partij te gaan spelen op Club, dacht ik. Ik was verrast om zo’n zwak Anderlecht te zien."

Het zat Enzo Scifo klaarblijkelijk zeer diep. Aan RSC Anderlecht om daar de komende weken of maanden een oplossing voor te vinden, want ook na het ontslag van Brian Riemer zijn er onder David Hubert nog geen wonderoplossingen gevonden.