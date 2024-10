De nieuwe Sterchele? Ontdek welke flamboyante spits Club Brugge op het oog heeft

Club Brugge speurt op elk moment van het seizoen naar interessante transfers. Dat is op dit moment ook niet anders.

Club Brugge blijft altijd hopen om de ideale joker aan te trekken. Zeker als het om spitsen gaat is het vaak moeilijk om niet te veel geld te moeten uitgeven.

Volgens Stijn Stijnen heeft blauwzwart al een transfertarget voor ogen: Kiki Vanrafelghem, de flamboyante spits van Patro Eisden die vorig jaar bij Spor Hasselt furore maakte.

Stijnen maakt zelfs een opvallende vergelijking. “Doordat hij even zorgeloos in het leven staat, doet hij me denken aan Sterchele, maar hij heeft nog meer scorend vermogen dan François”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Bij Patro zijn ze overtuigd dat hij voor veel geld de deur uit zal gaan. “Vorig jaar verkochten we al Anis Hadj-Moussa aan Feyenoord voor 4 miljoen en ik kan enkel zeggen: Kiki is beter.”

Vanrafelghem zegt altijd zonder blikken of blozen dat hij droomt van Real Madrid, maar dat zal toch via enkele tussenstations moeten lopen. “Ik weet dat men hem daar vaak mee uitlacht, maar als Kiki zo doordoet en zijn verstand gebruikt, zal hij degene zijn die het laatst lacht.”

De ideale stap is echter eerst een transfer in ons land. “Ik zie hem echt gekke dingen doen in het buitenland, al is de eerste stap misschien terugkeren naar Club. Daar heeft hij alle kwaliteiten voor, dat weten ze daar ook wel.”