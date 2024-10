Hoe een transfervrije speler voor een revolutie zorgt bij ambitieuze Belgische profclub

Lokeren-Temse wil dit seizoen knallen in de Challenger Pro League. Als het even kan wil het zo hoog mogelijk eindigen. Afgelopen weekend werd alvast gewonnen op bezoek bij KAS Eupen.

Door de 0-1 overwinning op bezoek bij KAS Eupen staat Lokeren-Temse eindelijk nog eens op een veilige plaats buiten de laatste twee in de Challenger Pro League. Maar de Waaslanders mikken hoger.

Deze week hebben ze alvast een nieuwe speler weten aan te werven om de ambities waar te gaan maken. Het gaat over een transfervrije speler: Thomas Marijnissen.

✍️ 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑: Thomas MARIJNISSEN! 🤍🖤💛



🔥 De 25-jarige flankspeler tekende een overeenkomst tot eind dit seizoen. De voorbije twee seizoenen was de Nederlander aan de slag bij NAC Breda. Welkom op Daknam! 👏



— KSC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) October 29, 2024

Die kreeg geen nieuw contract bij NAC Breda en kon daardoor op zoek naar een nieuwe ploeg. Die heeft hij nu gevonden in de vorm van Lokeren-Temse. Op de webstek is iedereen zeer tevreden over de zaak.

Transfervrij overgekomen naar Daknam

"Sporting heeft een overeenkomst bereikt met Thomas Marijnissen. De 25-jarige Nederlander is een flankspeler die zowel aanvallend als verdedigend uit de voeten kan. De afgelopen twee seizoenen speelde hij voor NAC Breda. Op Daknam tekende Thomas tot het einde van het seizoen."

"Thomas Marijnissen staat bekend om zijn werkethiek, fysieke capaciteiten en winnaarsmentaliteit. Zijn opmerkelijke carrièreverloop is tekenend voor zijn doorzettingsvermogen. De Nederlander doorliep zijn jeugdjaren bij NAC Breda, maar om persoonlijke redenen zette hij het voetbal tijdelijk on hold. Na deze periode kon hij zich – na passages in de hoogste amateurreeksen van Nederland – opnieuw opwerken richting het profvoetbal. In 2022 tekende hij bij ‘zijn’ NAC Breda een profcontract, een bekroning voor het harde werk", aldus Lokeren op haar webstek.