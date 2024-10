Nieuw voetbalstadion realiseren lukt bij deze JPL-club al wat makkelijker dan bij Club Brugge: "In 2027 klaar"

Binnenkort komt er een nieuw voetbalstadion in België. Charleroi hoopt in 2027 klaar te zijn met zijn 'Zebrarena'.

Als een club in België een nieuw stadion wil bouwen, komen daar heel wat problemen bij kijken. Dat zien we nu bijvoorbeeld duidelijk bij het stadiondossier van Club Brugge.

Bij Charleroi ziet het er heel wat beter uit. De club wil uitpakken met een mooi nieuw stadion, maar door duurdere materialen gaat toch net niet alles zoals gepland.

"We analyseren momenteel hoe we de bouwkosten kunnen drukken", vertelde Mehdi Bayat volgens Het Nieuwsblad. Maar toch zou de nieuwe 'Zebrarena' niet lang op zich laten wachten.

"We hopen tegen het einde van dit jaar de financiële kant van de zaak rond te hebben, zodat we in 2025 kunnen beginnen bouwen en er dan in 2027 onze intrek te nemen", besluit Bayat.

De vergunningen zouden allemaal al in orde zijn. Het nieuwe stadion moet dan plaats kunnen bieden aan zo'n 20.000 supporters.